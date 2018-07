Tevez lidera Man City em goleada de 4 x 1 sobre Fulham

Maradona, que foi convidado pelo Fulham para ir ao estádio Craven Cottage, viu o seu compatriota Tevez acabar com o time da casa com dois gols. O atacante abriu o placar aos seis minutos e deu assistência para o gol de Yaya Toure, o terceiro do Man City, em apenas 35 minutos de jogo.

Entre estes, o também argentino Pablo Zabaleta marcou o segundo gol com um chute de longe. Tevez marcou novamente aos nove minutos do segundo tempo.

Com a vitória, o Man City passa a 25 pontos, três atrás dos líderes Chelsea e Manchester United, e aliviou a pressão sobre o técnico Roberto Mancini.

O Chelsea perdeu por 1 x 0 para o Birmingham no sábado e o Man United venceu o Wigan por 2 x 0 no Old Trafford. O Arsenal, em terceiro com 26 pontos, perdeu de virada por 3 x 2 em casa contra o rival Tottenham Hotspur.

O Fulham, que diminuiu com Zoltan Gera aos 25 minutos do segundo tempo, é o quarto pior time na tabela e está fora da zona do rebaixamento apenas por conta do saldo de gols.

No domingo, o Blackburn Rovers deu alegria ao seu novo dono indiano com uma vitória de 2 x 0 contra o Aston Villa, que fez o time subir cinco posições para 11o.