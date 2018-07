Tevez marca 1º gol após retorno e Boca avança na Copa Argentina

Logo em seu terceiro jogo após o retorno ao clube do coração, Carlitos Tevez marcou pela primeira vez em sua segunda passagem pelo Boca Juniors. Nesta quarta-feira, na vitória por 3 a 0 sobre o Banfield, em Formosa, pelas oitavas de final da Copa Argentina, o atacante fez o seu em cobrança de falta, no segundo tempo, selando a classificação da equipe na segunda competição mais importante do país.

Além do seu, Tevez participou do primeiro gol na partida, logo nos primeiros minutos. O atacante chutou forte e rasteiro de dentro da área, o goleiro Bologna rebateu para frente e a bola sobrou para Pérez só tocar para as redes. O segundo foi de Calleri, pouco antes do intervalo.

Tevez, que estava na Juventus, retornou ao Boca Juniors nesta janela de transferências internacionais. A última vez que o atacante havia marcado pelo clube foi em dezembro de 2004. Na final da Copa Sul-Americana daquela temporada, Tevez, que iria para o Corinthians no ano seguinte, deixou o seu na vitória do Boca Juniors sobre o Bolívar, que deu o título da competição ao clube.

Na Copa Argentina, o Boca Juniors terá pela frente o Guaraní Antonio Franco, da segunda divisão, nas quartas de final. O vencedor garante classificação para a Copa Libertadores da próxima temporada e ainda disputa a Supercopa da Argentina.

O Boca Juniors é o maior vencedor da Copa Argentina com dois títulos. O primeiro deles foi conquistado em 1969 e o segundo em 2012, exatamente na temporada em que a competição voltou a ser disputada.