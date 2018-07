Tevez marca, imita galinha e coloca taça nas mãos da Juventus

A Juventus venceu a Lazio por 2 a 0, neste sábado, em casa, no duelo entre os dois primeiros colocados do Campeonato Italiano. Tevez e Bonucci marcaram os gols da vitória que deixam o time de Turim ainda mais próximo da conquista da competição. A sete rodadas do término, a equipe de Massimiliano Allegri foi a 73 pontos e abriu 15 de vantagem para o adversário da capital italiana.

Os anfitriões não deram chance para o rival e abriram o marcador com Carlitos Tevez aos 17 minutos. Ele recebeu cruzamento na área, dominou no peito e bateu no canto direito do goleiro. Na comemoração, o argentino, que pode voltar ao Boca Juniors no meio do ano, provocou o arquirrival River Plate ao imitar uma galinha. Os dois times argentinos, por sinal, irão se enfrentar nas oitavas de final da Libertadores.

A Juventus matou a partida em um contra-ataque aos 27 minutos. O zagueiro Bonucci se arriscou no ataque e garantiu a vitória. A equipe agora se concentra para o duelo de volta contra o Monaco pelas quartas de final da Liga dos Campeões. Os italianos venceram em casa o primeiro jogo por 1 a 0 e avançam para as semifinais com qualquer empate.

No outro jogo disputado neste sábado pelo Campeonato Italiano, Sampdoria e Cesena empataram por 0 a 0, em Gênova, em resultado que acabou sendo ruim para a equipe da casa. Ao não conseguir vencer, o time perdeu a oportunidade de ultrapassar o Napoli, que se manteve na quarta posição, com 50 pontos, mesma pontuação da Sampdoria, a quinta colocada. Já o Cesena segue encabeçando a zona de rebaixamento, no 18º lugar, com apenas 23 pontos.