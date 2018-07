Tevez marca três e líder Juventus goleia o Sassuolo

SÃO PAULO - A Juventus contou com um dia inspirado do argentino Carlitos Tevez para golear neste domingo, pela 16.ª rodada, e abrir vantagem na liderança do Campeonato Italiano. Atuando em casa, o time de Turim derrotou o Sassuolo por 4 a 0, com três gols do atacante. O zagueiro Peluso marcou o outro. O resultado levou a Juventus a 43 pontos, seis à frente da segunda colocada Roma, que ainda atua na rodada - o time da capital vai a Milão enfrentar o Milan. No próximo domingo, a equipe volta a campo para enfrentar a Atalanta, fora de casa. Já o Sassuolo, que está à beira da zona de rebaixamento, com 14 pontos, pega no domingo a Fiorentina em casa.

A goleada também foi importante para a Juventus se recuperar da traumática derrota para o Galatasaray, na quarta-feira, que culminou na eliminação da Liga dos Campeões. E ela começou a ser desenhada com Tevez aos 15 minutos. O argentino aproveitou rebote do goleiro, após bela jogada e chute de Vidal pela direita, para marcar.

Ainda no primeiro tempo, mas aos 28 minutos, Peluso aproveitou cruzamento da direita e cabeceou forte, sem chance de defesa, para ampliar. Mas o dia era mesmo de Tevez e o argentino marcaria o terceiro da Juventus ainda no primeiro tempo. Ele aproveitou erro da zaga, deu drible da vaca no goleiro e tocou para o gol vazio.

No segundo tempo, o Sassuolo tentou uma reação e foi para cima, mas esbarrou na diferença técnica entre as equipes. Pior, ainda sofreu o quarto gol, terceiro de Tevez. Após bela troca de passes, Isla recebeu pelo lado direito e cruzou para o atacante marcar, aos 24 minutos, e fechar o placar. Com os três tentos anotados, o ex-corintiano chegou a 10 gols no Calcio e agora é vice-artilheiro, Rossi, da Fiorentina, tem 13.