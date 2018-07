Tévez mira 4º título italiano seguido para virar lenda da Juventus

O atacante argentino Carlitos Tevez quer ajudar a Juventus a conquistar o seu quarto título consecutivo do Campeonato Italiano e, assim, se tornar uma lenda do clube, disse, nesta quarta-feira, em uma reunião com torcedores do clube de Turim.

Após a disputa de 21 rodadas, a Juventus lidera o Campeonato Italiano com 50 pontos, seguida pela Roma com 43. "Em um futebol como o italiano, tão físico e tático, ganhar quatro (títulos) seguidos nunca é fácil", declarou Tévez. "Se pudermos triunfar pela quarta vez consecutiva, faríamos mais uma vez parte da história do futebol".

"Quando visto a camiseta com as cores preto e branco sinto umas sensação positiva, que quero defender sempre", disse o artilheiro do Campeonato Italiano com 13 gols, em declarações reproduzidas pelo site oficial da Juventus.

Sobre o duelo com o Milan na próxima rodada do Campeonato Italiano, neste sábado, em casa, Tévez destacou que "é um clássico, uma partida distinta das outras, que devemos ganhar".

Com passagens por West Ham, Manchester United e Manchester City, Tévez comparou o estilo de jogo do futebol inglês com o italiano. "O Campeonato Inglês é mais bonito, mas aqui na Itália se corre mais e é um futebol mais tático".