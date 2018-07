Tévez mira tática ofensiva para ser titular na Argentina

O atacante do Manchester City já tem esperanças de começar jogando nesta segunda-feira, quando a Argentina faz o último amistoso de preparação antes do embarque à África. "Se eu jogar com mais dois atacantes ficarei bem, porque já fiz isso muitas vezes", disse Tévez neste domingo em Ezeiza, onde a seleção de Maradona está concentrada.

"Eu sempre tento estar bem fisicamente. Isso é o mais importante. Estou tentando chegar ao auge da minha forma. Daí o técnico faz a decisão final e nós temos que respeitar", continuou o atacante. "Ainda há muito tempo até a primeira partida na Copa do Mundo. Nos treinos, acredito que provei estar pronto para jogar."

No Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, a Argentina enfrenta o Canadá nesta segunda. Para a partida, Maradona pode inovar e escalar mais um atacante além de Lionel Messi e Gonzalo Higuaín, que vinham sendo os titulares. Tévez é o que tem mais chances de entrar, mas resta saber quem sai no meio-campo para a entrada do jogador.

Após enfrentar os canadenses, a Argentina deve permanecer em Ezeiza até sexta-feira, quando está prevista a viagem para Pretória. Assim, o amistoso no estádio do River Plate, marcado para as 16h45 (de Brasília), marcará a despedida dos argentinos de sua torcida.

No Grupo B da Copa, o time de Maradona estreará no dia 12 de junho, contra a Nigéria, em Johannesburgo. A chave da Argentina ainda conta com Coreia do Sul e Grécia.