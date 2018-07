Tevez não deixará City por empréstimo, reitera Mancini

"Nós queremos ver o Carlos jogando novamente e a melhor solução para nós é vendê-lo. Não podemos cedê-lo por empréstimo", declarou o treinador, em mensagem endereçada diretamente à diretoria do Milan, com a qual o clube inglês se reunirá nesta quinta. O time italiano já fez uma proposta de empréstimo, rejeitada prontamente pelos ingleses.

Persistente, o vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, já avisou que não espera pela conclusão da negociação nesta quinta. Ele deverá apresentar nova proposta de empréstimo até junho de 2012, com opção de compra ao fim do contrato. O Milan quer um vínculo provisório porque ainda desconfia do desempenho do atacante, que não entra em campo há alguns meses. Além disso, o clube está sem dinheiro para sacramentar a compra.

A declaração de Mancini serve de apelo aos interessados pelo argentino. Após seguidos atritos, o técnico espera liberar o atleta na janela de transferências de janeiro. "Quando o Manchester City quer comprar um jogador, nós temos que desembolsar um bom dinheiro. Mas quando nós queremos vendê-lo, os outros clubes querem fazer empréstimo. Isto não é bom, não é correto com os outros jogadores", reforçou o treinador.

Se o Milan persistir na oferta de empréstimo, o clube inglês deverá abrir negociações com o Paris Saint-Germain, que já demonstrou interesse na compra definitiva do atacante argentino.