Tevez passa em branco, mas Boca consegue bom empate no Uruguai

O Boca Juniors conseguiu um bom resultado ao empatar em 1 a 1 com o Nacional, nesta quinta-feira, em Montevidéu, na partida de ida do confronto de quartas de final de duas das mais tradicionais camisas da Copa Libertadores. Na partida de volta, quinta-feira que vem, em Buenos Aires, o time argentino joga pelo 0 a 0, ou por vitória simples.

O Nacional chegou às quartas após eliminar dois brasileiros: tirou o Palmeiras ainda na fase de grupos e, nas oitavas, deixou para trás o Corinthians. Na ocasião, empatou em 0 a 0 em Montevidéu na ida e se classificou com um 2 a 2 no Itaquerão.

Principal jogador do Boca Juniors e, possivelmente, de todo o futebol sul-americano, Carlito Tevez passou em branco após marcar cinco gols nos últimos cinco jogos da Libertadores. O gol argentino na partida foi marcado pelo lateral colombiano Fabra, que invadiu a área aos 24 minutos do segundo tempo e bateu cruzado.

O empate veio só seis minutos depois, com Seba Fernández, que girou bonito na área para bater no canto direito, sem chances para o goleiro. Foi o primeiro gol do atacante no torneio.