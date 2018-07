Tevez passará por exames e pode não encarar o Brasil

Astro das conquistas do Campeonato Argentino e da Copa da Argentina pelo Boca Juniors, o atacante Carlito Tevez pode ser desfalque para o duelo da seleção argentina contra o Brasil, quinta-feira, no Monumental de Nuñez. O jogador sofreu um entorse no joelho esquerdo e é dúvida para o clássico, válido pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Tevez já não participou da derrota do Boca para o Rosario Central, domingo, por 3 a 1, pela última rodada do Campeonato Argentino - a equipe havia faturado o título antecipadamente. Nesta segunda-feira, dia da apresentação da seleção, o atacante deverá ser submetido a exames de imagem que vão definir se ele terá condição de jogo na quinta.

A se confirmar a ausência de Tevez, o técnico Gerardo Martino perde seu terceiro jogador de ataque para o jogo mais aguardado das Eliminatórias. Os dois titulares de frente também estão machucados e nem foram convocados: Lionel Messi e Sergio Agüero. Ainda assim, restam Higuaín, Lavezzi, Angel Correa e Gaitán.

Na semana passada, Martino já teve que cortar o lateral-direito Pablo Zabaleta e o zagueiro Ezequiel Garay, ambos por lesão. Para os seus lugares foram chamados Gino Peruzzi (do Boca) e Jonathan Maidana (do River).