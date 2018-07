Tevez pede dispensa de treinos, mas técnico garante permanência no Boca

A surpreendente eliminação do Boca Juniors diante do Independiente del Valle nas semifinais da Libertadores levantou dúvidas sobre a continuidade de Carlitos Tevez no clube. Os rumores ganharam ainda mais força depois que o atacante pediu dispensa de alguns treinos, alegando estar abalado justamente pela queda no torneio. Nesta quarta-feira, o técnico Guillermo Barros Schelotto falou sobre o assunto e garantiu que seu principal atleta fica em La Bombonera.

"Com o Carlos, temos conversamos todos os dias. Estamos vivendo um momento que não gostaríamos, queríamos estar nos preparando para a final, mas acabamos perdendo. Tratamos de fazer tudo para ganhar, mas não conseguimos. Ele (Tevez) está golpeado como todos, dolorido, mas vai ficar aqui no Boca. Tem a cabeça no próximo semestre", afirmou.

Schelotto confirmou o pedido de dispensa de Tevez, sem entrar em maiores detalhes, como, por exemplo, o número de treinos dos quais o atacante pretende se ausentar. O treinador, aliás, não só tratou com naturalidade a atitude de seu comandado, como admitiu que pode realizar seu desejo.

"Se acho estranho? Não, não acho nada estranho. A derrota pegou o Carlos, ele sentiu. Precisa ficar com sua gente, com a família. Mas vai estar bem para o futuro e vai seguir no Boca. Às vezes, pode ser bom para ele parar. Há pessoas que precisam ficar uns dias em casa, e outras que precisam dobrar o turno para se recuperar. É possível que tenha os dias que pediu, mas vamos conversar", comentou.

Tevez deixou a Europa no meio do ano passado para realizar o sonho de voltar a jogar pelo Boca, mas o retorno não está acontecendo da forma esperada. As atuações do atacante têm sido mais discretas que a expectativa e o clube teria descumprido alguns dos acordos financeiros firmados. Com isso, cresceu a especulação sobre um possível retorno ao Velho Continente.