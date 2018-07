Tevez perde habilitação por 6 meses após ignorar multas

MANCHESTER - O atacante Carlos Tevez, do Manchester City, foi punido com a suspensão de seis meses de sua licença para dirigir, depois de não responder a duas cartas da polícia britânica, cujo conteúdo leva em conta duas infrações de trânsito do argentino por dirigir em alta velocidade.

Em uma audiência realizada na Corte de Magistrados de Manchester, nesta quarta-feira, o jogador disse que não se manifestou em relação às cartas, que traziam avisos de multas, por não ter entendido plenamente o conteúdo das mesmas, escritas em língua inglesa.

Tevez ainda admitiu não possuir uma licença para dirigir no Reino Unido, mas disse que não estava guiando o seu carro quando foi pego em alta velocidade. Ele ainda foi condenado nesta quarta-feira a pagar multas que totalizam 1.540 libras (cerca de R$ 5 mil).

Em setembro de 2011, o ex-atacante de West Ham e Manchester United foi multado em 60 libras e recebeu três pontos de penalização em sua carteira de habilitação depois de admitir excesso de velocidade na condução de seu Bentley.