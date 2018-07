Tevez perde habilitação por excesso de velocidade

Na ocasião, Tevez ainda não se identificou ao policial que o parou. O representante do jogador na audiência alegou que não era o atacante que estava dirigindo o carro, mas disse que "minhas instruções são de não argumentar contra a cassação por razões excepcionais".

O carro que o atacante estava dirigindo no momento foi apreendido no último dia 15 de novembro, já que ele não possuía uma carteira de motorista britânica. Dois dias depois, Tevez ironizou o ocorrido ao comemorar um gol marcado diante do Aston Villa, pelo Campeonato Inglês, fingindo que estava dirigindo.