Tévez perde pênalti e Juventus encerra o Italiano com empate

Campeã com antecedência, a Juventus se despediu do Campeonato Italiano, neste sábado, com empate em 2 a 2 com o Verona, fora de casa, na abertura da última rodada da competição. Tévez perdeu um pênalti aos 43 minutos do segundo tempo e viu Gómez Taleb marcar o gol de empate do Verona aos 48.

Quem mais comemorou o resultado, entretanto, foi Luca Toni. O atacante, de 38 anos, marcou o primeiro gol do Verona no jogo e chegou a 22 gols no Italiano, na artilharia isolada. Quando Tévez teve a oportunidade de marcar o seu 21.º, o goleiro Rafael acertou o canto e pegou a cobrança do argentino.

Convocado para a Copa América, o argentino Roberto Pereyra abriu o placar para a Juventus aos 42 minutos do primeiro tempo. Luca Toni empatou no começo da segunda etapa e Llorente voltou a colocar os campeões na frente.

Com o empate, a Juventus encerra o Italiano com 87 pontos, contra 70 da Roma, que joga mais uma vez. O Verona, com 46, fica em 13.º, sem risco de ser ultrapassado. Já Luca Toni torce contra Mauro Icardi, da Inter, que tem 20 gols e ainda pode assumir a artilharia. Higuaín, o quarto da lista, teria que marcar seis na última rodada.

Agora a Juventus tem uma semana para se preparar para a final da Liga dos Campeões, sábado que vem, contra o Barcelona, em Berlim. A equipe pode conquistar a tríplice coroa porque também já ganhou a Copa da Itália.