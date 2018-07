Tevez quer ser titular no ataque de Maradona

O jogador Carlos Tevez disse que treina forte para que o técnico Diego Maradona se veja em apuros quando tiver que decidir qual será o time titular para a Copa do Mundo a ser realizada entre 11 de Junho e 11 julho, na África do Sul.

O atacante do Manchester City da Inglaterra quer mudar a mentalidade de Maradona, que recentemente disse que sua ideia para a Copa do Mundo é alinhar no ataque a dupla do campeonato espanhol composta por Lionel Messi, do Barcelona, e Gonzalo Higuaín, do Real Madrid.

"Diego não terá uma decisão fácil", disse Tevez após os treinos da seleção no complexo esportivo da Associação Argentina de Futebol no subúrbio de Buenos Aires.

"Esta é uma competição saudável e bonita entre os colegas, em que se joga com os melhores, como Messi e Higuaín", disse o "Apache", que parou para falar com repórteres depois de deixar Messi e Higuaín de um lado, sem dar declarações.

Maradona, que recentemente disse ser difícil deixar na reserva um jogador com as características de Tevez, o pôs como titular no treino que não teve as presenças dos zagueiros Martin Demichelis, do Bayern de Munique, do também zagueiro Walter Samuel e do atacante Diego Milito, da Inter de Milão.

Esses jogadores estavam comprometidos com suas equipes na final da Liga dos Campeões em Madrid, no sábado.

Confiança. Cercado por mais de 50 repórteres e cinegrafistas da Argentina e de outros países, Tevez disse que com o passar dos dias os jogadores colocarão em prática as ordens do treinador.

"Falta um tempo para o primeiro jogo, mas pelo que está sendo mostrado no treino a formação para jogar está definida e Diego, então, irá decidir quem vai ser melhor para enfrentar a Nigéria (12 de Junho)", disse Tevez.

Argentina, campeã mundial em 1978 e 1986, está no Grupo B, juntamente com Nigéria, Coreia do Sul e Grécia.

"Estou motivado para vestir a camisa da seleção da Argentina e será preciso vencer todos na África do Sul, e se você quiser ser candidato ao título tem que terminar bem a primeira fase", disse.

O outro jogador que parou para falar com a imprensa foi o meia Juan Sebastian Veron, que na África do Sul irá tentar uma revanche de seu fracasso nas Copas de 1998 e 2002.

Veron, que nesta sexta-feira disse que quer ser dirigente do seu clube Estudiantes de La Plata e que não se importaria de ser presidente da AFA, compreendeu o quão importante é o tempo para preparar a equipe para a Copa do Mundo.

"O trabalho em conjunto será notado no campo, portanto estes dias serão importantes para nos conhecermos mais", afirmou Veron.

"Todos estamos empenhados em formar um bom grupo, se bem que é o mesmo de antes, mas nas eliminatórias tivemos pouco tempo de convivência e agora teremos mais dias até chegar ao Mundial, explicou.