Tevez se desculpa com City por seu mau comportamento

MANCHESTER - Depois de muita confusão, o atacanteCarlitos Tevez parece disposto a acalmar sua relação com o Manchester City. Nesta terça-feira, o jogador pediu desculpas por seu comportamento recente, após cinco meses de desentendimentos com o clube e passar três meses na Argentina sem autorização.

"Eu quero me desculpar sinceramente e sem reservas a todo mundo que eu decepcionei e a quem minhas ações dos últimos meses possa ter ofendido. Meu desejo é me concentrar em jogar futebol pelo Manchester City", disse o jogador ao site do clube.

De acordo com o comunicado oficial divulgado pelo City, Tevez também retirou a apelação contra a acusação de falta de conduta, que será analisada no próximo congresso da Premier League (Campeonato Inglês), nos próximos dias.

O argentino está afastado do futebol desde setembro do ano passado, quando se recusou a entrar em campo em uma partida contra o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões da Europa, e deu início à crise com o clube. Após este episódio ele pediu diversas vezes para ser negociado e acabou indo para Buenos Aires sem permissão.

Tevez chegou a negociar com outras equipes, como Inter de Milão, Milan e Paris Saint-Germain, mas, com a falta de acerto, acabou ficando mesmo no City e voltou a treinar na última semana. Especula-se que ele tenha perdido cerca de 10 milhões de libras (R$ 27,1 milhões) em multas aplicadas pelo clube.