Tévez se encaixaria no Atlético de Madrid, diz Diego Simeone

O atacante Carlos Tévez, da Juventus, se encaixaria perfeitamente no Atlético de Madrid e o clube espanhol está conversando com os empresários do argentino, disse o técnico Diego Simeone.

Tévez ajudou a Juve a conquistar outro título do Campeonato Italiano e o vice-campeonato da Liga dos Campeões nesta temporada, e o Atlético está em alerta com a especulação na Itália e Espanha de que o jogador está pensando em sair.

"Sei que o clube está falando com seus empresários", disse Simeone ao jornal espanhol As nesta quarta-feira. "É sempre bom ter um jogador como Tévez. Ele tem o sangue quente, que é uma parte saudável do esporte, isto fora quantos gols ele consegue marcar em uma temporada", acrescentou.

O Atlético de Madrid perdeu Diego Costa para o Chelsea no ano passado e, embora o francês Antoine Griezmann tenha mantido uma boa forma, o clube esperava mais do croata Mario Mandzukic.

"Ele (Mandzukic) é um bom jogador e uma boa pessoa", disse Simeone. "Ele mesmo estava infeliz com a maneira que não conseguiu continuar jogando como jogava até fevereiro. Disse para ele 'temos que superar o recorde de 28 gols que você fez com o Bayern', mas ele infelizmente não conseguiu", acrescentou.

O Atlético de Madrid terminou em terceiro na última temporada do Campeonato Espanhol, após ganhar o título de 2014.