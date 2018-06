Tevez se junta à pré-temporada do Boca e confirma retorno: 'Nunca saí'

Carlitos Tevez está de volta ao Boca Juniors mais uma vez. Depois de se desligar do Shanghai Shenhua, da China, o atacante apareceu de surpresa nesta sexta-feira para a pré-temporada do time argentino, em Cardales, próximo a Buenos Aires, e confirmou o retorno em um rápido contato com a imprensa.

Tevez chegou ao hotel do Boca e sem sair de seu carro respondeu se havia acertado a volta ao clube: "Nunca saí". Mesmo ainda sem ter firmado contrato com o time argentino, o jogador já falou como reforço. "Venho com vontade de treinar e de somar."

Depois de uma passagem apagada pelo futebol chinês, na qual chegou a ser criticado pela forma física, Tevez acertou a rescisão com o Shanghai Shenhua nos últimos dias. O jogador já vinha conversando com o Boca e, por isso, o acerto saiu rapidamente. A tendência é que ele assine nos próximos dias um contrato de dois anos de duração.

O curioso é que o agente de Tevez, Adrián Ruocco, chegou a dizer em dezembro que o jogador poderia até se aposentar. Agora, o atacante volta para sua terceira passagem pelo clube onde é ídolo e que tem a Libertadores como grande objetivo em 2018. Na competição, aliás, o atacante deverá encarar o Palmeiras, já que ambos os times estão no Grupo 8 da competição.