Tévez se reúne em Milão com representantes da Inter, diz jornal

ROMA - O atacante argentino do Manchester City Carlos Tévez se reuniu nesta semana em Milão com representantes da Inter para tratar sobre sua possível contratação, afirma neste sábado o jornal esportivo italiano Corriere dello Sport.

Segundo o periódico, o jogador argentino esteve na quinta-feira na cidade para confirmar seu interesse em deixar o Manchester City, clube ao qual chegou em 2009.

O Corriere dello Sport afirma que Tévez quer um contrato de 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 20,5 milhões) por temporada, enquanto o Manchester City pede pelo jogador entre 40 e 45 milhões de euros (algo entre R$ 91,3 milhões e R$ 102,7 milhões) mais a contratação do holandês Wesley Sneijder.

No entanto, segundo o jornal, a Inter parece mais disposta a incluir no acordo o atacante argentino Diego Milito e o macedônio Goran Pandev. A operação, porém, poderia atrapalhar o interesse do Real Madrid por Tévez, algo para o qual o Corriere dello Sport tem a solução.

"Se Tévez pensa em ir para a Inter, o clube italiano está interessado na operação. O primeiro encontro com o argentino serviu para sentar as bases do acordo, mas o clube milanês sabe bem que a concorrência a bater é temível", afirma o jornal.

"O Real Madrid, de fato, está interessado em Tévez, porque (o técnico José) Mourinho o queria ainda no Chelsea. O assunto poderia ser resolvido com o retorno" do treinador português ao Inter, opina o jornal.