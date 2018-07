Tevez se vê fora da Copa e já não assiste aos jogos da Argentina

BUENOS AIRES - O atacante argentino da Juventus, Carlos Tevez, não assiste às partidas da seleção de seu país e, apesar de ter uma boa relação com o astro Lionel Messi, acredita que não será convocado para o Mundial de 2014 no Brasil. Tevez, a quem o técnico Diego Maradona apelidou de "o jogador do povo", não tem sido chamado pelo técnico Alejandro Sabella, embora esteja passando por uma boa fase na liga italiana.

"Se Sabella não me convocar, não vou ligar para ele para saber por que não me chama", disse Tevez nesta sexta-feira à emissora de rádio La Red, da Argentina. "Não é preciso pedir a Sabella para que me convoque... deixem ele trabalhar tranquilo porque não é fácil para Sabella não me convocar, sei que há muitas pressões, sobretudo do torcedor", completou.

O atacante afirmou ter uma excelente relação com Messi, quatro vezes ganhador da Bola de Ouro. "Não tenho problemas com o grupo e com Messi me dou um fenômeno (muito bem). Não creio que possa ver (o Mundial), já que me dói ver a seleção, me faz mal", declarou.

Sobre os favoritos a conquistar o Mundial, Tevez citou, além de seu país, a Alemanha. A Argentina, campeã mundial em 1978 e 1986, enfrentará na primeira fase da Copa a Bósnia, o Irã e a Nigéria, pelo Grupo F.