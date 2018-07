Tevez volta a marcar e Juventus estreia com vitória

ROMA - Atual campeã, a Juventus começou a edição 2013/2014 do Campeonato Italiano com vitória. Neste sábado, a equipe de Turim foi até Gênova para encarar a Sampdoria e conseguiu o placar de 1 a 0. O único gol da partida foi marcado pelo argentino Carlito Tevez, que anotou seu segundo gol em dois jogos oficiais no novo clube. Contratado do Manchester City para ser o principal nome ofensivo do equilibrado time alvinegro, Tevez já havia deixado sua marca na Supercopa da Itália, domingo passado, na goleada por 4 a 0 sobre a Lazio.

Neste sábado, com a Juventus utilizando o seu diferente terceiro uniforme (meias e camiseta amarelas e calcão azul), Tevez marcou aos 13 minutos do segundo tempo. O chileno Vidal deu linda enfiada de bola para Pogba nas costas da zaga. O francês viu o argentino melhor colocado e rolou para ele só escorar para as redes.

A primeira rodada do Italiano teve dois jogos neste sábado. Mais cedo, o Verona surpreendeu vencendo o Milan, de virada, por 2 a 1. No domingo, a Inter de Milão estreia diante do Genoa, em casa; a Lazio recebe a Udinese e o Roma viaja para pegar o Livorno.