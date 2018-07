Tévez voltará ao Boca Juniors após 11 anos, segundo mídia italiana

O atacante Carlos Tévez voltará a vestir a camisa do Boca Juniors depois de 11 anos jogando no exterior, após o popular clube argentino ter chegado a um acordo pelo jogador com a Juventus, de acordo com a mídia local.

Segundo relatos da mídia italiana, o presidente do Boca, Daniel Angelici, aceitou em Turim comprar os direitos econômicos do atacante de 31 anos e incluir na negociação o empréstimo por dois anos de um juvenil, e a opção futura por outros jogadores da base, cujos nomes não foram informados.

Os detalhes da contratação de Tévez serão confirmados nas próximas horas em um comunicado divulgado pelo clube italiano, disseram as mídias locais.

Suas boas atuações no Boca Juniors, Corinthians e West Ham, o levaram para o Manchester United, onde conquistou a Liga Inglesa de 2007/2008 e 2008/2009, a Liga dos Campeões de 2008, o mundial de clubes do mesmo ano e a Copa da Inglaterra de 2009.

Logo após se mudou para o rival Manchester City, no qual foi campeão da Copa da Inglaterra de 2011, conquistando o primeiro título local da equipe em 44 anos. Em 2013 foi transferido para a Juventus, onde ganhou a Serie A de 2013/2014 e 2014/2015.

Tévez está no Chile com a seleção argentina, que enfrenta a Colômbia nas quartas de final da Copa América.