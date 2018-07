Tevez volta e brilha em vitória do City sobre Chelsea

Com o resultado, o City chegou aos 69 pontos e não deixou seu rival, o Manchester United, que tem 70, disparar na liderança. Assim, o confronto entre as equipes, que acontecerá no final de abril, deverá ser fundamental para definir o campeão. Já o Chelsea sofreu sua primeira derrota sob o comando de Roberto Di Matteo, que assumiu interinamente no lugar de André Villas-Boas no começo do mês, depois de quatro vitórias seguidas. A equipe londrina se manteve com 49 pontos na tabela, em quinto.

O confronto desta quarta marcou a primeira partida de Carlitos Tevez desde setembro do ano passado, quando começou sua crise com o clube de Manchester. Na ocasião, ele se recusou a entrar em campo durante confronto com o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões da Europa, e acabou sendo punido. Insatisfeito, o atacante viajou para a Argentina sem permissão e passou a pedir para ser negociado, o que não aconteceu. Recentemente, ele foi reintegrado e vinha jogando pelo time reserva.

O JOGO - Com a necessidade da vitória para seguir na briga pelo título inglês, o Manchester City começou melhor nesta quarta. Antes dos 10 minutos, a equipe chegou com perigo em duas oportunidades, com David Silva, que chutou por cima, e Nasri, que tentou encobrir Petr Cech e acertou o travessão. Apesar da superioridade, os anfitriões não exerciam grande pressão e chegaram apenas mais uma vez com perigo, com Balotelli, antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, Roberto Mancini recuou seu time, colocando o volante Barry no lugar de Balotelli, e o Chelsea cresceu. Aos 14 minutos, Cahill abriu o placar para os visitantes, aproveitando sobra de bola na entrada da área. O empate do City saiu apenas aos 32 minutos, depois que o juiz marcou pênalti de Essien, que colocou a mão na bola dentro da área. Agüero bateu bem e marcou.

A vitória do time da casa só foi definida aos 40 minutos, com participação fundamental de Carlitos Tevez. Nasri recebeu na intermediária e rolou para o argentino. Ele dominou, fez bem o pivô e enfiou de volta para o francês, que, de frente para o gol, só tocou para tirar de Petr Cech e definir a vitória.

LIVERPOOL PERDE - Quem gostou a vitória do Chelsea foi o Liverpool, que poderia se aproximar na tabela. Mas, também nesta quarta, a equipe tomou uma incrível virada do Queens Park Rangers, fora de casa, e foi derrotada por 3 a 2, depois de estar vencendo por 2 a 0.

Assim, os visitantes estacionaram nos 42 pontos, na sétima posição, enquanto o Queens Park Rangers chegou a 25, subiu para 17.º e saiu da zona de rebaixamento. Coates e Kuyt marcaram para o Liverpool, aos 9 e 27 minutos do segundo tempo, mas Derry, aos 32, Cissé, aos 41, e Mackie, nos acréscimos, garantiram a virada.