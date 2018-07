Thiago Maia diz que sonha disputar a Libertadores

Com contrato apenas até fevereiro de 2016, o volante Thiago Maia afirmou nesta quinta-feira que tem o sonho de disputar a Libertadores. Os empresários do jogador de 18 anos negociam um novo acordo com o Santos, mas o clube reclama que os valores pedidos pelos agentes são exagerados.

Thiago Maia vive grande fase. Sob o comando de Dorival Junior, o jogador passou a ser um dos pilares do sistema defensivo da equipe. O Santos está na semifinal da Copa do Brasil e no G-4 do Campeonato Brasileiro.

“Quero ser campeão dos dois, principalmente eu que acabei de subir da base. Mas se não der certo eu quero ficar no G-4 e realizar o sonho de Libertadores. E quero ser campeão da Copa do Brasil. Libertadores é um sonho de qualquer jogador, faz tempo que o clube não chega no G-4, agora que estamos lá queremos chegar de qualquer jeito”, disse o volante.

Com a paralisação do Campeonato Brasileiro por causa dos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, Thiago Maia prevê que o Santos pode voltar mais forte para a reta final da temporada. “Acho que o descanso é fundamental para evitar o desgaste, mas, agora estamos treinando bastante. Vamos trabalhar bastante para o jogo difícil que teremos contra o Grêmio. Todo jogo é difícil, não existe jogo fácil. Mas claro que enfrentar o Grêmio na casa deles é sempre complicado. Estamos treinando bastante para jogar bem”, disse.

Nesta quinta-feira, O meia Marquinhos Gabriel e o lateral-esquerdo Zeca treinaram pela primeira vez no gramado do CT Rei Pele desde quando se lesionaram. O zagueiro Gustavo Henrique, que reclamou de desgaste físico depois da vitória sobre o Fluminense no domingo, também correu em volta do gramado.