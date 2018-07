Thalles comemora boa fase e novas chances no time do Vasco

"Estou muito feliz com esse momento que estou vivendo agora do meu trabalho. Venho trabalhando forte e intensamente desde a pré-temporada, com treinamento em dois períodos", afirma Thalles, que revela a ajuda dos companheiros. "O elenco também tem me ajudado muito, jogadores como Nenê, Rodrigo, Andrezinho, Julio César, Luan vêm me dando muito conselho e graças a Deus voltei a fazer gols e ajudar o Vasco."

As oportunidades no time neste ano contrastam com a dificuldades do ano passado. Thalles esteve acima do peso durante a temporada e chegou a ser repreendido pelo técnico Jorginho. "Ano passado para mim, mesmo não sendo um ano brilhante, me ajudou muito crescer. Estou me sentindo muito melhor dentro de campo. Isso só reflete nas partidas. Tenho entrado bem, fazendo gols", diz o atacante.

Mais confiante, Thalles já fala até em título, empolgado pela boa campanha do Vasco na primeira fase. Sua meta é buscar o troféu da Taça Guanabara, equivalente à segunda fase do Estadual. "Não podemos mais errar. É uma nova fase. Fizemos excelentes jogos, mas agora é esquecer o que passou. Treinamentos bem essa semana e temos tudo para fazer uma boa estreia contra o Bangu na Taça Guanabara", afirma.