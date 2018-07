Thalles confia no fim da instabilidade e na virada do Vasco na Série B

O momento do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro não é bom. A instabilidade nas últimas partidas fez o time perder a liderança da competição - esteve nela nas primeiras 28 rodadas - para o Atlético Goianiense. E o clube de Goiânia já está quatro pontos na frente (58 a 54) depois da derrota vascaína para o CRB, no último sábado, em pleno estádio de São Januário, no Rio.

Nesta segunda-feira, os jogadores se reapresentaram no clube e iniciaram a preparação para a partida contra o Paraná, em Cariacica (ES) - o clube de Curitiba venceu o mando de campo -, pela 32.ª rodada. Dar a volta por cima é o grande objetivo do Vasco no atual momento.

Quem falou com os jornalistas nesta segunda-feira foi o atacante Thalles, que reconheceu a queda de rendimento no segundo turno, mas demonstrou confiança ao projetar o futuro vascaíno na competição nacional. De acordo com ele, nenhuma equipe do país consegue manter um rendimento excelente ao longo de todo o ano.

"É difícil para qualquer clube do futebol brasileiro se manter o ano todo na mesma pegada. Infelizmente não estamos indo bem no segundo turno, mas nós jogadores e comissão técnica estamos focados na volta por cima. O momento é de nos unirmos cada vez mais. O grupo é bom e temos que dar o nosso máximo dentro de campo. Tenho certeza que no sábado marcará o início de uma nova história para nós no Brasileiro", disse o centroavante.