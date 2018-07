Thalles muda alimentação, perde 7 quilos e cai nas graças da torcida do Vasco

Três temporadas após fazer sua estreia profissional pelo Vasco, Thalles tem mostrado o futebol que sempre se esperou dele. Autor do gol da vitória sobre o Botafogo, domingo, em São Januário, o atacante levantou a camisa e mostrou a barriga, cada vez mais seca. Desde o início do ano ele marcou cinco gols e perdeu sete quilos. O jovem, de apenas 20 anos, quer mais. Tanto na balança quanto no Vasco.

"Estou sem tomar refrigerante, sanduíches, essas coisas. Contratei uma pessoa para fazer almoço e jantar para mim todos os dias. Isso ajuda muito. Chego do treino e tem a comida pronta. A nutricionista do Vasco também fez uma reunião com minha mãe para passar o que tenho que comer e não comer", conta Thalles, que era criticado pela torcida pelo comportamento fora de campo.

Agora, voltou a ser um dos xodós dos vascaínos. Aproveitando a lesão de Riascos, virou titular e foi decisivo no clássico contra o Botafogo, mantendo a invencibilidade vascaína. Um passo rumo ao sonho.

"O meu sonho é virar ídolo do Vasco. Ano passado comecei bem, mantive, e esse ano tenho certeza de que será tudo diferente. Estou com todo o suporte para fazer grandes jogos", destaca ele, que deve ser titular contra o Flamengo, quarta-feira à noite, no Mané Garrincha, em Brasília.