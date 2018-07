Thalles promete empenho para emagrecer e ganhar mais oportunidades no Vasco

O atacante Thalles, do Vasco, garantiu em entrevista coletiva de imprensa, nesta quarta-feira, que está empenhado em aprimorar a forma física para ter novas oportunidades no time cruzmaltino. Elogiado pelo treinador Milton Mendes, o jogador, que deverá substituir Luis Fabiano - suspenso pelo terceiro cartão amarelo - na partida contra o Coritiba, neste domingo, às 19 horas, em Curitiba, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, revelou que perdeu peso e prometeu fazer por merecer a confiança de todos no clube.

"Eu perdi quatro quilos. Acho que ainda falta alguma coisa. Estou com 96. Meu estilo é de brigar com os zagueiros, proteger a bola. Tenho que ter um corpo preparado para suportar as pancadas dos zagueiros. Não gordo, mas forte. Todos têm me dado muita força. Ficar em forma é uma obrigação minha para estar dentro de campo e dar meu melhor. Estou bem, mas tenho que sempre melhorar para quando tiver as oportunidades", projetou o atacante.

Thalles, de 22 anos, reconheceu que o início animador de temporada no Vasco o fez perder o foco e deixar de lado os cuidados com o físico. "O início do ano me enganou muito. Titular, gols. Ninguém falava em perder peso. Milton (Mendes) me falou que eu precisava perder alguns quilos para render mais. Entendi a mensagem dele e passei por esse processo. Voltei a jogar na última rodada (na vitória contra o Atlético-GO) e vou dar meu máximo se tiver a chance no domingo", admitiu.

O Vasco ocupa a sexta colocação no Brasileirão, com 15 pontos. Mas, no estádio Durival de Britto, na capital paranaense, a equipe tem o desafio de conquistar o seu primeiro triunfo fora de casa. Foram cinco vitórias até aqui, todas obtidas dentro de São Januário, estádio onde a equipe vascaína tem apenas uma derrota na competição - para o Corinthians, por 5 a 2.