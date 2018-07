Thalysson treina e substituirá Anderson Pico no Flamengo

O técnico Vanderlei Luxemburgo indicou no treino desta terça-feira a formação que o Flamengo deve apresentar diante do Boavista nesta quinta, pelo Campeonato Carioca. Em relação aos últimos jogos, a mudança será a entrada do lateral-esquerdo Thalysson no lugar de Anderson Pico, que passou por uma artroscopia e desfalcará a equipe por tempo indeterminado.

Os jogadores realizaram um treino coletivo por apenas dez minutos. A atividade teve de ser interrompida em razão de um forte temporal que se precipitou sobre o Centro de Treinamento do Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio.

Antes do fim da atividade, Luxemburgo indicou que, embora o lateral-direito e capitão Léo Moura tenha se recuperado de uma contusão, deve manter Pará entre os titulares, pelo menos na próxima rodada. O Flamengo é o vice-líder do Campeonato Carioca, com 10 pontos, dois a menos que o Fluminense.