The Strongest leva última vaga nos grupos da Libertadores e será rival do Santos

Os 32 participantes da fase de grupos da edição de 2017 da Copa Libertadores estão definidos, sendo que o último a obter a sua vaga foi o The Strongest. Nesta quinta-feira, o time boliviano avançou na terceira fase preliminar ao golear o chileno Unión Española por 5 a 0, em casa.

No jogo da ida, o The Strongest havia empatado por 1 a 1 como visitante. Por isso, a goleada desta quinta foi mais do que suficiente para assegurar a presença da equipe boliviana no Grupo 2 da Libertadores, o mesmo do Santos. Os outros componentes da chave são o colombiano Independiente Santa Fe e o peruano Sporting Cristal.

Como tradicionalmente ocorre, o The Strongest mostrou nas fases preliminares da Libertadores ser um duro adversário quando atua em La Paz. Afinal, na etapa anterior, o time também aplicou uma goleada em casa, sobre o uruguaio Montevideo Wanderers, por 4 a 0 - como visitante, triunfou por 2 a 0.

Nesta quinta, grande parte do mérito pela goleada ficou com o atacante Pablo Escobar, com passagem pelo futebol brasileiro, que marcou três vezes. Os outros gols da partida foram anotados por Alejandro Chumacero, que defendeu o Sport no País, e por Walter Veizaga.

A fase de grupos da Libertadores contará com oito clubes brasileiros e está prevista para começar em 7 de março.

Confira como ficaram as chaves da competição:

Grupo 1: Atlético Nacional, Barcelona de Guayaquil, Botafogo e Estudiantes.

Grupo 2: Independiente Santa Fe, Santos, Sporting Cristal e The Strongest.

Grupo 3: Emelec, Independiente Medellín, Melgar e River Plate.

Grupo 4: Atlético-PR, Flamengo, San Lorenzo e Universidad Católica.

Grupo 5: Atlético Tucumán, Jorge Wilstermann, Palmeiras e Peñarol.

Grupo 6: Atlético-MG, Godoy Cruz, Libertad e Sports Boys.

Grupo 7: Chapecoense, Lanús, Nacional do Uruguai e Zulia.

Grupo 8: Deportes Iquique, Grêmio, Guarani do Paraguai e Zamora.