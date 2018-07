The Strongest será adversário do Santos na Libertadores

SÃO PAULO - O Santos conheceu na noite de quinta-feira mais um futuro adversário na fase de grupos da próxima Copa Libertadores. O The Strongest garantiu sua vaga no Grupo 1 ao faturar o título do Torneio Apertura, da Bolívia, fora de casa.

O troféu veio com um empate por 1 a 1 com o Universitário de Sucre, fora de casa, no segundo jogo da final. O The Strongest, que vivia um jejum de quatro anos sem títulos, havia vencido a partida de ida por 2 a 0.

O resultado praticamente definiu o Grupo 1 da Libertadores. Além de Santos e The Strongest, o peruano Juan Aurich já está assegurado na chave. A quarta e última vaga ficará entre Internacional e Once Caldas, da Colômbia, que se garantiu na fase preliminar da Libertadores na quarta-feira.

O The Strongest será o adversário de estreia do atual campeão Santos. O duelo será disputado no dia 15 de fevereiro, na Bolívia.

Confira as datas dos duelos da Libertadores de 2012:

Pré-Libertadores:

25/01 - Real Potosí (BOL) x Flamengo

25/01 - Inter x Once Caldas (COL)

01/02 - Flamengo x Real Potosí (BOL)

01/02 - Once Caldas(COL) x Inter

Grupo 1 - se o Inter passar da pré-Libertadores*

09/02 - Inter* x Juan Aurich (PER)

15/02 - The Strongest (BOL) x Santos

08/03 - Santos x Inter*

13/03 - Juan Aurich (PER) x Santos

15/03 - Inter* x The Strongest (BOL)

21/03 - The Strongest (BOL) x Inter*

22/03 - Santos x Juan Aurich (PER)

04/04 - Inter* x Santos

19/04 - Santos x The Strongest (BOL)

19/04 - Juan Aurich (PER) x Inter*

Grupo 2 - se o Flamengo passar da pré-Libertadores*

15/02 - Lanús (ARG) x Flamengo*

08/03 - Flamengo* x Emelec (EQU)

15/03 - Flamengo* x Olimpia (PAR)

28/03 - Olimpia (PAR) x Flamengo*

04/04 - Emelec (EQU) x Flamengo*

12/04 - Flamengo* x Lanús (ARG)

Grupo 4

07/02 - Fluminense x Arsenal (ARG) ou Sport Huncayo (PER)

07/03 - Boca Juniors (ARG) x Fluminense

14/03 - Fluminense x Zamora (VEN)

29/03 - Zamora (VEN) x Fluminense

11/04 - Fluminense x Boca Juniors (ARG)

18/04 - Arsenal (ARG) ou Sport Huncayo (PER) x Fluminense

Grupo 5

08/02 - Vasco x Nacional (URU)

06/03 - Vasco x Alianza (PER)

14/03 - El Nacional (EQU) ou Libertad (PAR) x Vasco

21/03 - Vasco x El Nacional (EQU) ou Libertad (PAR)

03/04 - Alianza (PER) x Vasco

12/04 - Nacional (URU) x Vasco

Grupo 6

15/02 - Deportivo Táchira (VEN) x Corinthians

07/03 - Corinthians x Nacional (PAR)

14/03 - Cruz Azul (MEX) x Corinthians

21/03 - Corinthians x Cruz Azul (MEX)

11/04 - Nacional (PAR) x Corinthians

18/04 - Corinthians x Deportivo Táchira (VEN)