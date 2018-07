The Strongest será o adversário de estreia do Inter na Libertadores

O The Strongest será o adversário de estreia do Internacional na edição de 2015 da Copa Libertadores. Na noite de quarta-feira, o time boliviano garantiu a sua classificação para o Grupo 4 do torneio continental ao derrotar o Monarcas Morelia, do México, por 2 a 0, em partida disputada no Estádio Hernando Siles, em La Paz, e válida pela fase preliminar da competição.

O jogo de ida da série, disputado no México, na semana passada, terminou empatado em 1 a 1. Assim, com o triunfo, o The Strongest avançou para o Grupo 4 da Libertadores, que, além do Inter, também conta com o equatoriano Emelec e a Universidad de Chile.

A estreia do The Strongest na chave será diante do Inter, na próxima terça-feira, às 22h30, em La Paz. O time gaúcho encerrará a sua participação na fase de grupos da Libertadores diante do time boliviano, no dia 22 de abril, às 17h30, no Beira-Rio.

Na noite de terça-feira, The Strongest e Monarcas Morelia fizeram um duelo equilibrado, definido apenas no final, com os dois gols marcados pelo atacante Pablo Escobar, aos 40 e aos 43 minutos do segundo tempo, sacramentando a classificação do time boliviano para o Grupo 4 da Libertadores.