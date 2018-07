The Strongest tenta superar crise antes de decidir vaga

O adversário do São Paulo nesta quinta-feira pela Copa Libertadores viveu dias bastante tumultuados antes da decisão da vaga. Apenas na tarde de quarta a diretoria do The Strongest anunciou quem será o novo técnico do time. O venezuelano César Farías estreia hoje ao substituir um antecessor que saiu brigado do clube.

Farías comandava até semana passada o Cerro Porteño. A demissão dele no time paraguaio veio depois da derrota na Libertadores para o Cobresal, adversário de ontem do Corinthians. O treinador dirigiu por seis anos a seleção da Venezuela e como principal trabalho, levou a equipe à semifinal da Copa América de 2011.

O The Strongest resolveu demitir o técnico Mauricio Soria no sábado por desavenças com a diretoria. Segundo a imprensa boliviana, o ex-treinador também tinha problemas de convivência com o elenco, situação agravada pela derrota na última semana para o Trujillanos por 2 a 1, na Venezuela. O resultado tirou a equipe boliviana da vice-liderança do grupo.

O novato no cargo não teve tempo para escolher os titular e deixou a escalação da equipe para o técnico das categorias de base, Sergio Luna, que ocupava interinamente a função no time principal do The Strongest.

Apesar do poderio histórico quando joga na altitude, a equipe não fez grandes atuações na capital boliviana nesta Libertadores. No primeiro jogo em casa, administrou o ritmo e fez apenas 2 a 1 no Trujillanos. Na rodada seguinte, ficou no empate em 1 a 1 com o River Plate. O gol do The Strongest saiu somente nos minutos finais.

Curiosamente, a última derrota do clube em La Paz na competição foi diante de um time brasileiro. Em 2013 o Atlético-MG venceu por 2 a 1 na fase de grupos na sua campanha do título. O São Paulo, aliás, estava na mesma chave naquela ocasião.

O time boliviano tem como principal jogador o meia Pablo Escobar. O veterano de 37 anos passou por equipes brasileiras como Ponte Preta, Ipatinga, Santo André, Botafogo de Ribeirão Preto e Mirassol.