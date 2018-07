The Strongest vence e lidera grupo de Inter e Santos na Libertadores

LA PAZ - O The Strongest venceu o Juan Aurich por 2 a 1, em jogo encerrado no início da madrugada desta sexta-feira (no horário de Brasília), em La Paz, na Bolívia, e se isolou na liderança do Grupo 1 da Copa Libertadores da América, que também conta com Santos e Internacional.

Com o triunfo sobre o rival peruano, o time boliviano chegou aos seis pontos, contra três do vice-líder Inter, que na estreia bateu o Juan Aurich por 2 a 0, em Porto Alegre. Já o atual campeão Santos, derrotado por 2 a 1 pelo The Strongest em seu primeiro jogo, na Bolívia, divide com a equipe peruana a lanterna da chave. No fechamento da segunda rodada do Grupo 1, o time de Neymar enfrentará o Inter no próximo dia 7 de março, às 19h30, na Vila Belmiro.

No duelo realizado em La Paz, o Juan Aurich abriu o placar com Valencia logo aos 10 minutos do primeiro tempo, mas González empatou para a equipe da casa já aos 20 e Pablo Escobar decretou a virada aos 30 da etapa final.

Outros dois jogos realizados foram realizados na noite de quinta-feira pela Libertadores. Em um deles, o Olimpia venceu o Lanús por 2 a 1, em Assunção, no Paraguai, e se igualou ao Emelec, do Equador, na liderança do Grupo 2, com três pontos. Marín e Biancucchi fizeram os gols do triunfo, enquanto Araujo descontou para a equipe equatoriana.

O time paraguaio, porém, tem um jogo a mais do que o Emelec, que derrotou justamente o Olímpia, por 1 a 0, em Guayaquil, em sua estreia nesta edição da competição continental. A derrota desta quinta deixou o Lanús na lanterna da chave, com apenas um ponto, junto com o Flamengo, que leva vantagem no saldo de gols. No jogo que fechará a segunda rodada da chave, o time carioca receberá o Emelec no dia 8 de março, às 21h45, no Engenhão.

Já em confronto válido pelo Grupo 3, Universidad Católica e Junior de Barranquilla empataram por 2 a 2, em Santiago. O resultado acabou sendo ruim para os dois times, que viram o Unión Espanhola ficar disparado no topo da chave, com seis pontos. A equipe chilena está na vice-liderança, com apenas dois, enquanto o clube colombiano divide a lanterna com o Bolívar, com um ponto cada.

Na partida realizada na capital chilena, Gutiérrez marcou duas vezes e fez 2 a 0 para o time da casa no primeiro tempo, mas Hernández e Quiñonez balançaram as redes na etapa final e garantiram o empate para o Junior de Barranquilla.