Thiago Alcantara desfalca Bayern de Munique por até 4 semanas O meia Thiago Alcantara vai desfalcar o Bayern de Munique novamente. E, como aconteceu no ano passado, será por causa de uma lesão no joelho direito. O novo problema físico vai deixar o meia afastado do time alemão por até quatro semanas, segundo avaliação do departamento médico do clube.