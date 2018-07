Thiago Alcântara e Robben dão show em treino do Bayern de Munique

MUNIQUE - Alguns dos responsáveis pela grande temporada realizada pelo Bayern de Munique, o meia Thiago Alcântara e o atacante Robben resolveram dar show. Os atletas protagonizaram um vídeo divulgado pelo clube em que mostram toda a habilidade deles com a bola nos pés.

Em cerca de 40 segundos, os atletas ficam trocando passes e esbanjando técnica durante um treinamento da equipe. O vídeo foi feito na véspera da partida contra o Arsenal, na última quarta-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O Bayern venceu o jogo por 2 a 0.

O momento vivido pelo Bayern de Munique pode ser considerado mágico. Além da boa situação na competição continental, a equipe comandada or Pep Guardiola está com o título do Campeonato Alemão já praticamente garantido, com 19 pontos de vantagem para o Bayer Leverkusen, segundo colocado. Desde o início da temporada, o time de Munique perdeu apenas dois jogos oficiais e conquistou dois títulos, entre eles o do Mundial Interclubes.