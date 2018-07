Thiago Alcântara e Sánchez voltam a treinar no Barça O Barcelona treinou nesta quarta-feira no Camp Nou com duas novidades. Recuperados de lesões, o meia Thiago Alcântara e o atacante Alexis Sánchez participaram normalmente das atividades, visando o confronto deste sábado, diante do Sevilla, fora de casa, pela 28.ª rodada do Campeonato Espanhol.