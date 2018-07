Thiago Alcântara exalta 'felicidade completa' no Bayern

MUNIQUE - Anunciado no último domingo como novo reforço do Bayern de Munique, contratado junto ao Barcelona, meia Thiago Alcântara desembarcou nesta segunda-feira em solo alemão pata fazer exames médicos e assinar contrato. E já no primeiro dia na Alemanha ele festejou a oportunidade que terá de defender os atuais campeões europeus. Trazido a pedido de Pep Guardiola, que dirigiu o brasileiro naturalizado espanhol na equipe catalã, o atleta não escondeu a empolgação, embora antes já estivesse defendendo um dos maiores clubes do mundo.

"Estou muito empolgado, muito feliz, há poucos momentos na vida em que você tem a felicidade completa e acho que hoje é um destes dias. É algo muito bonito chegar e estar em um clube tão grande como o Bayern", disse o jogador de 22 anos, em entrevista ao canal de TV do clube bávaro.

Filho do ex-volante brasileiro Mazinho, campeão mundial pelo Brasil em 1994, Thiago Alcântara deixou claro que o papel de Guardiola foi fundamental para que ele aceitasse trocar o Barcelona pelo Bayern, assim como o estilo de jogo "muito vistoso e bonito" exibido atualmente pela equipe alemã.

"Além disso acho que a chegada de Guardiola também vai dar um plus a mais ao time. Já nos conhecemos há algumas temporadas, é um treinador pelo qual eu tenho muito carinho. Tenho que dizer que sou muito fã seu, do estilo de jogo que tem (seus times) e da sua forma de ver o futebol. Poucas pessoas no mundo têm a capacidade de ver o futebol como ele e acho que foi muito importante na decisão que tomei de vir para cá", completou.

Já ao ser lembrado de que atuará ao lado do seu companheiro de seleção espanhola Javi Martínez no Bayern, Thiago Alcântara exibiu satisfação com as primeiras informações passadas pelo seu compatriota. "Falou pouco com ele, mas ele me deixou claro o que é o Bayern e o que é a cidade. Munique é uma cidade espetacular, com um grande ambiente, com uma grande admiração pelo futebol. E esta nova aventura eu encaro como quando comecei a jogar futebol, com a máxima empolgação possível e com vontade de poder jogar muitas partidas e repetir os títulos com o Bayern", finalizou.