Thiago Alcântara renova contrato com o Bayern até 2019

As rotineiras lesões não levaram o Bayern de Munique a perder a confiança no potencial de Thiago Alcântara. Nesta quinta-feira, o clube alemão anunciou a renovação do contrato do meio-campista brasileiro, que se naturalizou espanhol, por mais dois anos, até 2019.

"Nós estamos felizes que Thiago tem decidiu ficar no Bayern por um longo período. Ele é jovem e um importante jogador para o futuro do clube", disse Karl-Heinz Rummenigge, chefe-executivo da equipe de Munique.

Thiago, de 24 anos, chegou ao Bayern em 2013, adquirido junto ao Barcelona por 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 100 milhões). Desde então, marcou dois gols e deu quatro assistências em 25 partidas do Campeonato Alemão, além de ter disputado mais 16 jogos por outras competições. Além disso, ele já participou de seis partidas pela seleção da Espanha.

O meia ficou mais de um ano afastado dos gramados por causa de graves lesões no joelho antes de retornar aos gramados em abril de 2015. Ele realizou toda a pré-temporada com o grupo do Bayern e entrou durante os dois jogos que o time disputou na atual edição do Campeonato Alemão.

Filho do ex-jogador brasileiro Mazinho, Thiago Alcântara foi lançado no Barcelona pelo técnico Pep Guardiola, que também indicou a sua contratação ao Bayern e o mantém como um dos seus jogadores de confiança, como demonstrado agora, com a renovação do seu contrato até 2019.