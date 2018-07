Thiago Alcântara renova contrato com o Bayern de Munique até 2021

O Bayern de Munique anunciou nesta sexta-feira que renovou o contrato do meia Thiago Alcântara até 2021. Em nota na qual oficializou o novo compromisso com o jogador, filho do brasileiro tetracampeão mundial Mazinho, o presidente do clube, Karl-Heinz Rummenigge, elogiou o atleta e festejou o novo vínculo. "Thiago é um dos melhores e mais cobiçados meio-campistas da Europa. Estamos muito felizes por garantir a permanência desse jogador incrível", ressaltou o dirigente.

Durante a assinatura do documento, o meia comemorou e projetou o sucesso que espera ter ao longo dos quatro anos de acordo. "Minha família e eu nos sentimos em casa em Munique. Tudo está dando certo aqui e ainda quero ganhar muitos troféus com o Bayern", comentou.

Quem também foi garantido no time alemão por mais alguns anos é o francês Kingsley Coman, que estava emprestado ao Bayern desde agosto de 2015 pela Juventus. O contrato assinado com a equipe italiana previa opção de compra no fim do acordo, que expira no fim do mês, e o clube alemão acabou exercendo o direito. O Bayern não informou o valor da transação, mas garante que Coman fica no clube pelo menos até 2020. "Ele é um jogador promissor com um grande potencial. Estamos convencidos de que ele vai nos ajudar nos próximos anos", disse Rummenigge.