Thiago Alcântara revela que ouviu Coutinho antes de acertar com o Liverpool

Novo reforço do Liverpool, o meio-campista Thiago Alcântara revelou que pediu conselhos a Philippe Coutinho, com quem jogou no Bayern de Munique, antes de tomar a decisão de deixar o atual campeão europeu e assinar um contrato de "longo prazo" com o clube inglês.

"Amigos como Philippe Coutinho e Xabi Alonso (ex-jogador do Liverpool) me ajudaram muito a dar esse último passo. Mais do que o aspecto esportivo eu perguntava sobre a questão familiar. Como é a cidade, onde posso ir, como foi a vida deles aqui", explicou Thiago em entrevista ao site oficial do clube.

Responsável por aconselhar Thiago, Coutinho brilhou no Liverpool de 2013 até o final de 2017. No começo de 2018, se transferiu ao Barcelona após uma negociação arrastada. Sua saída foi conturbada e gerou críticas de torcedores e ídolos do clube inglês.

Para contratar o meio-campista de 29 anos, o Liverpool desembolsou 20 milhões de libras (R$ 135 milhões), além de um bônus de 5 milhões de libras (R$ 33 milhões), dependendo do desempenho do time na Liga dos Campeões da Europa. Thiago admitiu que foi difícil deixar o Bayern, pelo qual conquistou a tríplice coroa na temporada passada (além do título europeu, foi campeão do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha).

"Para te dizer a verdade, foi difícil porque estive no Bayern por sete anos, e do primeiro ao último dia eu fiquei maravilhado com o clube, com as pessoas e com a cidade", reconheceu. "Foi muito difícil sair de lá, mas no fim vim para cá. A decisão estava tomada", acrescentou.

Filho do tetracampeão mundial Mazinho, o novo reforço afirmou que ficou encantado na primeira vez em que esteve no Anfield Road, ainda criança. Ele disse que se surpreendeu com a forma como os torcedores, e as pessoas em geral, vivem o futebol em Liverpool.

"A primeira vez que estive aqui foi quando tinha cinco ou seis anos. Meu pai jogou contra o Liverpool pelo Celta de Vigo, acho que pela Copa da Uefa. Nunca fui fã de muitos times, era fã de futebol. Fiquei surpreso com as pessoas aqui, como viviam o futebol. Foi um choque para mim", destacou.

Um dos destaques na campanha da conquista do Bayern de Munique na última edição da Liga dos Campeões, ao derrotar o Paris Saint-Germain na decisão, Thiago Alcântara vai receber o número 6, o mesmo que utilizava na Alemanha. Ele recebeu elogios do técnico Jürgen Klopp.

"Eu conheço muitas pessoas no Bayern que queriam mantê-lo desesperadamente e é compreensível porque foi um jogador fundamental. Ele está pronto para um novo desafio e decidiu por nós e isso é excelente. Ele sabe que a Premier League é difícil, mas escolheu para vir jogar aqui", afirmou Klopp.

O brasileiro naturalizado espanhol é o segundo reforço do Liverpool para esta temporada. O atual campeão inglês havia contratado o lateral-esquerdo grego Kostas Tsimikas, do Olympiakos, por 12 milhões de libras (R$ 81 milhões).