Thiago Alcântara sofre lesão e desfalca Espanha nas Eliminatórias

Com a vaga garantida na Copa do Mundo de 2018, a Espanha sofreu mais uma baixa para seu último jogo nas Eliminatórias Europeias, contra Israel, na segunda-feira. Trata-se do meia Thiago Alcântara, do Bayern de Munique. Ele sofreu uma torção no tornozelo e já foi liberado para voltar ao seu time.

O filho de Mazinho se machucou na vitória sobre a Albânia, por 3 a 0, nesta sexta-feira. O triunfo, aliado a um tropeço inesperado da Itália no mesmo grupo, assegurou aos espanhóis a vaga no Mundial da Rússia. A lesão foi confirmada neste sábado, após exame de ressonância magnética.

A Real Federação Espanhola de Futebol não revelou maiores detalhes sobre a lesão do meio-campista. Não há estimativa de prazo para sua recuperação, o que deve ser anunciado somente pelo Bayern de Munique nos próximos dias.

O meia será a terceira baixa do técnico Julen Lopetegui para o jogo em Israel. Antes, ele já havia perdido o zagueiro Gerard Piqué e o meia David Silva, ambos por suspensão automática.