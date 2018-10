Thiago Alcântara sofre lesão no tornozelo e desfalca Bayern por 'várias semanas'

O Bayern de Munique informou que o meia brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcântara sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo direito na vitória da equipe bávara por 2 a 1 sobre o Rödinghausen, nesta terça, pela Copa da Alemanha, e desfalcará o time nos próximos jogos.

Ex-jogador do Barcelona e filho do tetracampeão mundial Mazinho, Thiago sofreu uma entrada dura em seu tornozelo na última partida e deixou o campo aos 30 minutos da etapa final.

Os exames confirmaram nesta quarta-feira que o meia tem uma lesão no local, mas não estimaram um tempo para que ele volte aos gramados. Segundo o clube alemão, Thiago ficara fora por "várias semanas".

Assim, Thiago, que jogou 14 das 15 partidas do Bayern nesta temporada, deve ser ausência dos confrontos do Campeonato Alemão e também do próximo compromisso da equipe pela Liga dos Campeões, contra o AEK Atenas, da Grécia, marcado para a próxima quarta-feira, em Munique.

Thiago se junta aos franceses Tolisso e Coman no departamento médico. O Bayern é o segundo colocado no Campeonato Alemão e divide com o Ajax, da Holanda, a liderança do Grupo E da Liga dos Campeões.