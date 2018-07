Thiago Carvalho ganha chance no time do Cruzeiro

"Nessa duas semanas eu vou mostrar o meu potencial, treinar no meu limite para procurar jogar no time. Se tiver a oportunidade, vou tentar aproveitar, como venho aproveitando, e, se Deus quiser, me firmar. Vou buscar, vou continuar treinando forte e, se for o escolhido, tenho certeza que vou dar conta do recado", disse o jogador, nesta quarta-feira.

A ideia do técnico Marcelo Oliveira era de, apesar de ter recebido quatro reforços para a zaga, começar o ano com Thiago Carvalho como titular. Mas o zagueiro, com dores no joelho esquerdo, acabou ficando de fora de algumas atividades e da estreia do Mineiro, perdendo espaço, que agora ele quer recuperar.

"Fiquei duas semanas parado fazendo fortalecimento no joelho. Cheguei no ponto de quase fazer cirurgia, mas tive condições de me recuperar. Perdi um pouco, mas já estou treinando há duas semanas e vou ter mais um tempo para me preparar melhor", lembrou ele.