Thiago e Tello dão vitória a time misto do Barcelona

BARCELONA - Com um time recheado de reservas e sem Messi e Iniesta, o Barcelona não encontrou dificuldades para vencer o Zaragoza, por 3 a 0, neste domingo, em jogo válido pela 31.ª rodada do Campeonato Espanhol. Thiago Alcântara, filho de Mazinho, foi um dos destaques da partida, com um gol e uma assistência. Tello também brilhou, marcando duas vezes.

As atuações dos dois foi importante para a reta final da temporada. Thiago porque mostrou que ainda tem espaço no elenco do Barcelona, num momento em que o Manchester United demonstra interesse nele. Já Tello, 21 anos, queridinho da torcida catalã, mostrou que pode não ser um Messi, mas pode substituí-lo com qualidade.

De titulares, a equipe que Tito Vilanova mandou a campo neste domingo no Estádio de la Romareda só tinha Valdés, Dani Alves, Xavi e Fàbregas. De resto, reservas como Bartra, Song e Sánchez. Abidal entrou a 12 minutos do fim do jogo e fez sua segunda partida desde que se recuperou de um transplante de fígado.

Thiago abriu o placar aos 20 minutos. O meia puxou contra-ataque pela direita, ainda no campo de defesa, passou por um marcador, tocou para Sánchez e correu para receber de volta na área. Dominou bonito e finalizou sem chances para o goleiro Roberto Jiménez.

Ainda na primeira etapa, Tello fez o segundo. Thiago recebeu do atacante, esperou ele passar e tocou de volta. O substituto de Messi teve tranquilidade, escolheu o canto, e ampliou.

Para encerrar a contagem, Thiago armou contra-ataque com Tello na esquerda. O atacante desceu pela lateral do campo, invadiu a área, pedalou, driblou o marcador para fora e chutou cruzado, fazendo bonito gol.

Com o resultado, o Barcelona chegou a 81 pontos, abrindo temporariamente 16 com relação ao Real Madrid, que visita o Athletic de Bilbao logo mais. O Zaragoza tem 27 pontos, no 18.º lugar, e tem tudo para cair. A equipe não vence desde 9 de janeiro.