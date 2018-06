Thiago Galhardo celebra 1º gol pelo Vasco e projeta 'disputa sadia' com Evander

Contratado para esta temporada junto ao Coritiba, Thiago Galhardo realizou no domingo seu primeiro jogo como titular do Vasco. E apenas 18 segundos após o apito inicial, deixou sua marca pela primeira vez com a camisa do clube. A atuação no 3 a 1 diante do Volta Redonda, em São Januário, deixou o meia de 28 anos bastante satisfeito.

"Todos tiveram uma boa atuação. Fico feliz em ter feito um gol e uma bela partida diante da torcida, em São Januário. Não estive à disposição nas primeiras rodadas por conta da inscrição, mas quis o destino que esse jogo fosse aqui em casa, com um gol com 18 segundos. Uma coisa que nem eu em meus melhores sonhos esperava. A confiança do grupo e do professor Zé Ricardo dá tranquilidade para o trabalho", declarou nesta segunda-feira.

Thiago Galhardo já havia entrado no decorrer da estreia do Vasco na Libertadores, nos 4 a 0 sobre o Universidad de Concepción, no Chile. Na ocasião substituiu Evander, autor de dois gols naquela partida. Os dois disputam uma vaga na criação da equipe cruzmaltina e o novo reforço fez questão de elogiar o companheiro.

"Estou tranquilo e feliz, principalmente porque o Evander é um amigo que tenho direto aqui. A gente tem se falado, sempre estamos juntos no caminho para o treino. A estrela dele tem brilhado, começou a Libertadores muito bem. É uma disputa sadia e quem está ganhando com isso é o grupo do Vasco. Todos os jogadores estão dando conta do recado, isso mostra que o grupo está bem forte e consistente", considerou.

O Vasco já retomou os trabalhos nesta segunda-feira, em São Januário, visando o duelo de volta contra o Universidad de Concepción, quarta, em casa. Os jogadores que compuseram o time alternativo que encarou o Volta Redonda fizeram uma atividade alternativa, enquanto os titulares fizeram exercícios táticos e técnicos.

A tendência é que Zé Ricardo repita na quarta-feira o time que goleou os chilenos na semana passada. A única dúvida está na zaga, onde Werley disputa uma vaga com Ricardo. Assim, o Vasco deve ter: Martín Silva; Yago Pikachu, Erazo, Werley (Ricardo) e Henrique; Leandro Desábato, Wellington, Evander, Wagner e Paulinho; Andrés Rios.