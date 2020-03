Thiago Galhardo e Natanael comemoram chance no Inter, mas lamentam empate

O Internacional saiu na frente, mas cedeu o empate ao Caxias no segundo tempo, neste sábado, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Apesar disso, o meia-atacante Thiago Galhardo e o lateral-esquerdo Natanael tiveram motivos para comemorar na estreia da equipe no segundo turno do Campeonato Gaúcho.

Os reservas ganharam chance entre os titulares porque o técnico Eduardo Coudet poupou alguns jogadores já pensando na estreia do time na fase de grupos da Copa Libertadores, na terça-feira. Galhardo, por sinal, foi o autor do único gol do time colorado nesta noite.

"Estou muito feliz em poder voltar a jogar, a marcar gol e ajudar a equipe. Não começamos da forma que queríamos no segundo turno, mas fizemos um bom jogo e tivemos boas oportunidades no ataque, a equipe se comportou muito bem e de qualquer forma é um ponto importante, que com certeza fará diferença lá no final. Nosso foco agora é reencontrá-los em breve, na grande final do Gauchão", disse o meia.

Quem seguiu o mesmo discurso foi o lateral-esquerdo Natanael, que fez uma análise do jogo e lamentou o gol tomado no segundo tempo, que custou a vitória colorada. "A gente sabia que o jogo aqui é muito difícil. A equipe do Caxias é boa, o campo é difícil, complicado para jogar. Mas a gente veio com força, determinação. Infelizmente, sofremos o gol de empate. Levantar a cabeça. Semana que vem já tem Libertadores. E depois no fim de semana. É esquecer o jogo de hoje, buscar o bom resultado na Libertadores."

Agora, o Inter volta a campo na próxima terça-feira, quando recebe a Universidad Católica, do Chile, pela rodada de estreia da Libertadores. Pelo estadual, o próximo jogo será no domingo (08) contra o Brasil de Pelotas, também no Beira-Rio. Já que os dois jogos serão em casa, Galhardo aproveitou para chamar a torcida para apoiá-los em busca de bons resultados.

"Tenho certeza que a nossa torcida será importante nesses dois próximos jogos em casa. Temos uma sequência muito difícil na Libertadores e no Gauchão, mas tenho certeza que eles vão lotar a fazer a parte deles e espero que nós possamos contribuir da melhor maneira dentro de campo, não só com resultados, mas também com boas atuações", declarou o meia-atacante.