Thiago Galhardo elogia Jorginho e diz que Vasco voltará forte no 2º semestre

Destaque nos jogos-treino do Vasco durante o período em que a equipe ficou na cidade de Pinheiral, o meia Thiago Galhardo avaliou como positiva a intertemporada do time carioca nesta pausa do calendário para a Copa do Mundo da Rússia e afirmou que a equipe voltará mais forte quando as competições forem retomadas.

"Essa parada para a Copa do Mundo nos deu 20 dias para trabalhar. Essa semana foi boa, principalmente pelo descanso e pela alimentação. A comissão técnica pegou pesado e o grupo já está voltando ao ápice da forma física. Obviamente todos estão com saudade de jogar uma partida, mas o balanço geral está sendo super positivo. Ainda temos uma semana para ajustar os detalhes para o jogo de volta da Copa do Brasil", destacou.

A partida a que se refere Thiago Galhardo é a de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, em São Januário. O jogo será no dia 16, um dia após a decisão do Mundial e o Vasco tem a dura missão de vencer a partida por mais de três gols de diferença para avançar à próxima fase do torneio. Apesar da dificuldade em reverter o resultado, o meia aposta em uma equipe melhor no segundo semestre em razão do trabalho que vem sendo feito pelo técnico Jorginho.

"Nós tentamos, de uma forma geral, colocar em prática tudo que treinamos com o Jorginho durante a semana. Ele está implementando um trabalho novo, bem diferente do que vinha sendo feito pelo Zé Ricardo, e graças a Deus tem encaixado. Todo mundo tem pego muito rápido as coisas", avaliou o meia, que deu uma assistência e marcou um gol na vitória por 2 a 0 do Vasco sobre o Madureira, em um dos jogos-treino.

Além da Copa do Brasil, o Vasco tem compromissos pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa Sul-Americana na segunda parte da temporada. A preparação, segundo Galhardo, foi boa para o time voltar bem. "Quando recomeçarem as partidas, não teremos mais tempo para treinar. Vai ser jogo atrás de jogo. Foi importante essa ida para Pinheiral", finalizou.