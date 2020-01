Thiago Galhardo festeja estreia no Inter e gol: 'Com vitória é melhor ainda'

Thiago Galhardo teve uma noite dos sonhos nesta quinta-feira. Recém-contratado, o atacante marcou o gol da primeira vitória do Internacional na temporada. Os colorados venceram o Juventude, por 1 a 0, em pleno estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho.

"Estrear com gol é sempre importante, com vitória melhor ainda. Tenho certeza que ele (técnico Eduardo Coudet) está feliz com o que viu. Não tem coisa mais gratificante do que estrear com vitória. Que a gente possa atingir grandes objetivos ao longo do ano", analisou o herói da partida.

"Em pouco tempo fizemos uma belo trabalho. Tenho certeza que o torcedor vai lotar o Beira-Rio por ser o primeiro jogo da temporada em casa", finalizou Thiago Galhardo, referindo-se ao duelo com o Pelotas, domingo, às 19 horas, pela segunda rodada.

O lateral-esquerdo Uendel, bastante cansado, ressaltou a importância desta primeira vitória logo na estreia. "É uma disputa de tiro curto, porque são apenas cinco jogos no primeiro turno. A gente sabia que seria um jogo difícil, mas o time correu muito, superou a falta de melhor condicionamento, mas o importante foi mesmo a vitória."

O lateral-direito Heitor também demonstrou entusiasmo. "(Temos que parabenizar o grupo. Tivemos só duas semanas de trabalho. Conseguimos impor nossas ideias. Dominamos o jogo inteiro. Parabéns ao grupo. Agora é trabalhar que já tem jogo domingo."

Após o jogo, os jogadores, inclusive os reservas, se reuniram ao centro do gramado e agradeceram aos torcedores colorados. Com o frio de 17 graus, pouco mais de seis mil torcedores foram ao estádio Alfredo Jaconi.