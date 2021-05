Thiago Galhardo lamenta revés do Inter, mas avisa: 'Só dependemos da gente'

Artilheiro do Internacional na Copa Libertadores da América com quatro gols, Thiago Galhardo lamentou a derrota para o Deportivo Táchira, de virada, na Venezuela, por 2 a 1, pela quarta rodada. O atacante ainda fez uma leve reclamação do gramado, mas optou por não usar esse fator como desculpa pelo revés desta terça-feira.

"Nós viemos para poder vencer. Inter sempre que joga, quer vencer. Triste pela derrota da forma que foi. Um gramado pesado. Queremos sempre trabalhar a bola, mas não é desculpa. Vamos trabalhar para tentar melhorar. Tentar fazer nosso melhor", disse o atleta.

Leia Também Inter sofre apagão no 2º tempo e leva virada do Deportivo Táchira na Venezuela

Thiago Galhardo ainda fez uma breve análise sobre o Grupo B. Apesar da derrota, o Internacional continua apenas dependendo de si para conseguir carimbar sua classificação às quartas de final. O time colorado é primeiro colocado, com seis pontos.

"Não sei como está a classificação, mas só depende de nós. Temos que ver como será Olimpia e Always Ready. Se vencermos nossos jogos, estaremos classificados", afirmou Thiago Galhardo, que reconquistou sua posição de titular sob o comando de Miguel Angel Ramírez.

Após um primeiro tempo equilibrado, o Internacional saiu na frente na etapa inicial, mas viu o Deportivo Táchira crescer. Marcel Lomba fez três importantes defesas, mas também cometeu o pênalti, convertido por Cova, que deu o triunfo para o time venezuelano.

No meio dos jogos da Libertadores, o Inter tem que se preocupar com a final do Campeonato Gaúcho. Neste domingo, às 16h, o clube colorado enfrenta o Grêmio, no Beira-Rio, pela partida de ida.