Thiago Galhardo reclama da arbitragem e vê empate amargo para o Internacional

Após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no Allianz Parque, o meia Thiago Galhardo, autor do gol do Internacional, reclamou da postura da arbitragem. O destaque colorado marcou o gol que abriu o placar cobrando pênalti aos 46 minutos da etapa final, mas já no lance seguinte o Palmeiras empatou.

Para o jogador do time gaúcho, o árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio não esperou que os atletas gaúchos retornassem ao campo de defesa para reiniciar a partida. "O resto do time eu não sei, porque nem vi o lance, mas eu ainda estava comemorando. Pode me dar cartão amarelo pela demora na comemoração, mas ele precisa esperar eu passar a linha", explicou.

"Eu vou pesquisar para saber se isso já aconteceu alguma vez, mas eu nunca vi validar um gol assim. Tem que esperar o jogador passar (da linha do meio-campo)", reclamou o atacante.

Apesar do gosto amargo pelo empate sofrido no fim, Galhardo viu o lado positivo e ressaltou o bom resultado conquistado na casa do adversário. "Fizemos uma baita partida. Mais uma vez mostramos que não temos titulares ou reservas, quem entra joga e joga bem. É um empate com gosto de derrota, mas quando não dá pra vencer, que seja um empate", concluiu.

Com 16 pontos em sete jogos, o Internacional lidera o Brasileirão de forma isolada.